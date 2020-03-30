Свердловчанку, избежавшую карантина после поездки в Таиланд, изолировали от общества

Ближайшие две недели Бушуевой придестя сидеть дома Фото: Анастасия Бушуева, Instagram

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительницу Алапаевска (Свердловская область) 33-летнюю Анастасию Бушуеву вынудили самоизолироваться. После посещения Таиланда женщина отказалась от карантина, о чем публично заявила на своей странице в Instagram.

«Выяснилось, что Бушуевы прилетели из Таиланда 19 марта. На самоизоляцию не ушли, бывали в людных местах. Сотрудники полиции разыскали Бушуевых, взяли у них подписку о самоизоляции на две недели. Сейчас Анастасия Бушуева находится в квартире по месту жительства. В Следственном комитете проводится доследственная проверка», — сообщил URA.RU в правоохранительных органах.

Ранее URA.RU сообщало, что что Анастасия Бушуева на своей странице в Instagram выложила видео, в котором похвасталась, что недавно вернулась из Таиланда, но на карантин не ушла.

«Сегодня узнала, что Бушуевы под карантин не подходят. А все потому, что вылетели из Таиланда на день раньше до того, как там объявили карантин. Так что никто нас дома сидеть не обязывал и в принципе делаем то, что хотим», — заявила Анастасия Бушуева.

Увидевшие запись жители Алапаевска подтвердили, что видели ее в общественных людных местах, а также в спортзале и кафе. После заметки URA.RU Следственный комитет начал доследственную проверку в отношении Бушуевой. Полицейские были направлены на ее поиски.

Редакция URA.RU дозвонилась до Анастасии Бушуевой, однако женщина отказалась от разговора.