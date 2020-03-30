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Пермяк заразился коронавирусом, не покидая регион

© Служба новостей «URA.RU»
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Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи, коронавирус, тория
В Пермском крае 13 случаев заражения коронавирусомФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Житель Пермского края заразился коронавирусом на территории региона при контакте с другим больным, рассказали URA.RU в пресс-службе министерства здравоохранения Прикамья. Диагноз коронавирус 30 марта подтвердился у двух жителей Прикамья.

«Один из зараженных вернулся из Лондона, второй — контактировал [с другим больным коронавирусом]», — сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава. Уточняется, что из столицы Соединенного Королевства вернулся 19-летний пермяк, а на территории региона заразился мужчина, которому 67 лет.

По состоянию на 14:50 30 марта коронавирус подтвержден у 13 жителей Прикамья. Один из них находится на искусственной вентиляции легких. Большинство — в удовлетворительном состоянии. С 20 марта в регионе действует ряд ограничений, в частности, жители старше 65 лет должны находиться дома.

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© Служба новостей «URA.RU»
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