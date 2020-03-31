30 марта 2020

Министр Решетников призвал страны G20 сокращать санкции в условиях пандемии

© Служба новостей «URA.RU»
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Представление врио губернатора Дмитрий Махонин, решетников максим
Максим Решетников призвал страны G20 к совместным действиям против коронавирусаФото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Странам «большой двадцатки» необходимо снизить барьеры в торговле, прежде всего блокирующие доступ к медикаментам, продовольствию и технологиям. Такое мнение выразил министр экономического развития России Максим Решетников [бывший губернатор Пермского края] на встрече министров стран G20 в режиме видеоконференции.

Главной темой переговоров стало влияние коронавируса на мировую торговлю. Итогом встречи стало совместное заявление министров о коллективных действиях, направленных на противостоянию пандемии. Министр Решетников указал на то, что вспышка нового вируса стала серьезным ударом для глобальной экономики и мировой торговли.

«В этой связи важным совместным шагом видится сокращение таких ограничительных мер, и прежде всего тех, которые блокируют или серьезно затрудняют доступ к медикаментам, продовольствию, оборудованию и технологиям», — приводит News.ru слова чиновника.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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