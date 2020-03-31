Министр Решетников призвал страны G20 сокращать санкции в условиях пандемии

Максим Решетников призвал страны G20 к совместным действиям против коронавируса Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Странам «большой двадцатки» необходимо снизить барьеры в торговле, прежде всего блокирующие доступ к медикаментам, продовольствию и технологиям. Такое мнение выразил министр экономического развития России Максим Решетников [бывший губернатор Пермского края] на встрече министров стран G20 в режиме видеоконференции.

Главной темой переговоров стало влияние коронавируса на мировую торговлю. Итогом встречи стало совместное заявление министров о коллективных действиях, направленных на противостоянию пандемии. Министр Решетников указал на то, что вспышка нового вируса стала серьезным ударом для глобальной экономики и мировой торговли.

«В этой связи важным совместным шагом видится сокращение таких ограничительных мер, и прежде всего тех, которые блокируют или серьезно затрудняют доступ к медикаментам, продовольствию, оборудованию и технологиям», — приводит News.ru слова чиновника.