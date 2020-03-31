В ЯНАО тундровик, застреливший вахтовика, отделался условным сроком

Житель тундры, случайно застреливший вахтовика, получил условный срок. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.
Вечером 10 июня 2019 года трое вахтовиков возвращаясь на базу решили проехать по растаявшему автозимнику и вездеход на полпути провалился в ручей. Вахтовики обратились за помощью к местному жителю, чей чум был расположен недалеко и остались ждать на улице.
По словам следователей, в это время тундровик решил отогнать свору собак с помощью заряженного ружья, которое хранилось на полу под листом пеноплатста в чуме. В результате курок зацепился за пенопласт и произошел непроизвольный выстрел через стену чума в сторону улицы. Дробь попала в грудь потерпевшему. Мужчина скончался по пути в больницу поселка Сабетта.
«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года условного лишения свободы», — отметили в ведомстве. Там добавили, что решение суда вступило в законную силу.
Против тундровика было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». В ходе предварительного следствия осужденный полностью признал свою вину и активно способствовал следствию в раскрытии преступления.