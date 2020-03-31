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В ЯНАО тундровик, застреливший вахтовика, отделался условным сроком

© Служба новостей «URA.RU»
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Жизнь оленеводов. Сургут, чум, холод, зима, мороз, уют, рай в шалаше, кмнс
Выстрел произошел через стену чума в сторону улицы, где находился вахтовикФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Житель тундры, случайно застреливший вахтовика, получил условный срок. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Вечером 10 июня 2019 года трое вахтовиков возвращаясь на базу решили проехать по растаявшему автозимнику и вездеход на полпути провалился в ручей. Вахтовики обратились за помощью к местному жителю, чей чум был расположен недалеко и остались ждать на улице.

По словам следователей, в это время тундровик решил отогнать свору собак с помощью заряженного ружья, которое хранилось на полу под листом пеноплатста в чуме. В результате курок зацепился за пенопласт и произошел непроизвольный выстрел через стену чума в сторону улицы. Дробь попала в грудь потерпевшему. Мужчина скончался по пути в больницу поселка Сабетта.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года условного лишения свободы», — отметили в ведомстве. Там добавили, что решение суда вступило в законную силу.

Против тундровика было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». В ходе предварительного следствия осужденный полностью признал свою вину и активно способствовал следствию в раскрытии преступления.

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© Служба новостей «URA.RU»
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