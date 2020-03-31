30 марта 2020

Россияне встретили кризис без накоплений

© Служба новостей «URA.RU»
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Накопления имеет лишь каждый третий житель РоссииФото: Анна Майорова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Две трети россиян не имеют сбережений, которые бы позволили им пережить экономический кризис. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования научно-технического центра «Перспектива».

«Больше 60% респондентов сообщили, что им не хватает денег до следующей зарплаты или стипендии, причем 34,6% из них недостает значительной суммы», — цитирует РБК результате исследования.

Еще 30,9% респондентов заявили, что им «не хватает незначительной суммы, чтобы чувствовать себя комфортно». Лишь 33,3% опрошенных сказали, что им хватает денег. Еще 1,2% затруднились с ответом.

Имеют накопления лишь 36,4% россиян. Большинство таких респондентов заявили, что денег в случае внезапной потери заработной палаты им хватит в лучшем случае на полгода. 21% опрошенных считают, что накоплений хватит только на месяц. Опрос проводился среди 1500 граждан России с 26 февраля по 3 марта.

Ранее ведущий научный сотрудник центра трудовых исследований «Высшей школы экономики» Нина Вишневская заявила URA.RU, что из-за кризиса россияне могут лишиться до 40% зарплаты. Из-за непростой ситуации в стране работодатель может сократить часть доходов, которую сотрудник получает сверх оклада. При этом права работника нарушаться не будут.

Из-за ситуации, связанной с пандемией коронавируса и падения цен на нефть, эксперты в области экономики ухудшают прогнозы по динамике ВВП в 2020 году, передает «Царьград». Предполагается, что в связи с пандемией коронавируса и падением цены на нефть российскую экономику ожидает рецессия и падение ВВП от 0,8% до 3%.

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© Служба новостей «URA.RU»
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