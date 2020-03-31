Десятки россиян застряли в аэропорту Нью-Йорка и попросили помощи у Путина

По данным на 30 марта в аэропорту Нью-Йорка JFK находились около 100 россиян Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россияне, застрявшие в аэропорту Нью-Йорка с аннулированными билетами, написали открытое письмо с просьбой вернуть их на родину. Бумагу направили гендиректору компании «Аэрофлот» Виталию Савельеву, президенту РФ Владимиру Путину, министру иностранных дел Сергею Лаврову, премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минобороны Сергею Шойгу.

«Граждане РФ вынуждены находится внутри аэропорта без перспектив возвращения в РФ. Находясь в сильном очаге заражения вируса COVID-19, мы подвергаемся смертельной опасности без дополнительных средств защиты», — приводит слова письма «Эхо Москвы». Согласно бумаге, 30 марта в аэропорту Нью-Йорка JFK находились около 100 россиян. На момент публикации URA.RU не удалось получить комментарий авиаперевозчика.

По словам пассажиров рейса «Аэрофлота» SU-0103 за несколько часов до вылета, рейс отменили. Россияне, застрявшие в аэропорту, утверждают, что авиакомпания уведомила об отмене не всех пассажиров и отказала всем в информации, ночлеге и питании. Также пассажиры пишут в письме, что посольство и консульство им, якобы, также отказали в помощи. Позже консульство организовало для застрявших граждан РФ гостиницу на одну ночь.

Ранее Россия закрыла свои границы из-за угрозы распространения коронавируса. По распоряжению Росавиации, в сутки региональным аэропортам разрешается принимать не более 200 человек, Москве — не более 500. Авиакомпании сокращают свои полеты.