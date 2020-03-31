Два челябинских врача госпитализированы с подозрением на коронавирус

Челябинские врачи скрыли, что отдыхали за рубежом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области семейная пара врачей — эндоскопист и его жена-невролог изолированы в инфекционном отделении с подозрением на коронавирус. Об этом URA.RU сообщили 31 марта в минздраве региона.

«Муж и жена вернулись из Эмиратов и не сообщили об этом главврачу центральной районной больницы в Бредах. Узнав об этом, он инициировал служебное расследование и дезинфекцию лечебного учреждения», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Первые анализы на коронавирус у медиков были отрицательными. Сейчас пара находится в инфекционном боксе городской больницы №1 в Магнитогорске с признаками ОРВИ, ей предстоит сдать новые тесты на COVID-19.

Вчера власти заявили лишь об одном враче из Бредов, у которого заподозрили болезнь. На 31 марта Челябинская область вышла на девятое место в России по числу зараженных коронавирусом, в регионе готовятся к ужесточению карантинных мер.