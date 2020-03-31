Из-за карантина в России могут ограничить доступ к иностранным сервисам

Операторы сотовой связи должны на время карантина ограничить трафик иностранных интернет-сервисов. С таким предложением к Федеральной антимонопольной службе и Минкомсвязи обратился депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин.
«В случае перегрузки необходимо снижать качество доступа к Facebook, Twitter и Telegram и других сервисов, которые не исполняют требования российского законодательства», — передает предложение Горелкина «Коммерсант».
Депутат считает, что приоритет должен быть у отечественных онлайн-ресурсов. Операторы должны давать преимущество официальным информационным ресурсам штаба по борьбе с инфекцией и сервисам социальной защиты. Следует поддержать и российские онлайн-ресурсы, предоставляющие услуги доставки и досуга граждан в режиме самоизоляции. Основными критериями списка таких ресурсов предлагается сделать своевременную уплату налогов и отсутствие нарушений в работе ресурса на территории страны.
Ранее во многих регионах России, включая Свердловскую область, ввели режим самоизоляции. Гражданам разрешено покидать дом лишь для того, чтобы сходить в магазин, аптеку, на работу или в больницу, сообщает РАПСИ. Россияне стали проводить больше времени в интернете: смотреть видео, общаться в соцсетях, играть в онлайн-игры. Это привело к повышению нагрузки на операторов, повысив риск перегрузки каналов.
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