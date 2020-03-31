Во время коронавируса поставщики продуктов начали завышать цены

Магазины жалуются в УФАС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жителям Свердловской области придется переплачивать за продукты питания. Поставщики начали спекулировать на теме коронавируса и повышать цены на продукцию.

«Повышается стоимость яйца, мяса, консервы и бакалеи, в среднем процентов на 20-30. Там, где получается, сдержать рост цен, мы это делаем, но вынуждены, к примеру, повышать ценник на яйцо, поскольку нам не хватает рентабельности, чтобы не уйти в минус. Если еще пару недель назад оно стоило 36 рублей за 10 штук, то неделю назад наш поставщик из Тюмени предлагал его за 55 рублей», — рассказал URA.RU основатель компании по доставке продуктов в заведения общепита NOT JUST PROJECT Илья Заякин, который теперь собирает продукты для тех, кто стал работать на доставке.

По его словам, уже сейчас оптовые склады опустели, а в супермаркетах много продуктов с истекшим сроком годности или близких к тому. «Свежих продуктов нет, например, я не вижу курицы», — добавил Заякин.

По рассказам владельца магазина фермерских продуктов «Фирма Ферма» Романа Ташкинова, если до недавнего времени имбирь у поставщика стоил 200 рублей за килограмм, то последняя его цена достигла 900 рублей, поэтому от продукта решили отказаться.

Начальник управления по работе с государственными органами сети магазинов «Пятерочка» по УрФО Денис Сухоруков также подтвердил факты повышения закупочных цен для торговых компаний. Информацию об этом отправляют в УФАС. «В торговой сети стараются сдерживать рост закупочных цен действующими договорами, которые были заключены ранее», — добавил Сухоруков. Дозвониться до УФАС не удалось. Там не взяли трубку.

В «Гиперболе» говорят, что переоценку товаров делают в первую очередь поставщики, чья работа завязана на долларе, добавляя, что магазины сдерживают цены, на что могут.