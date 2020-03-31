В условиях коронавируса россиян начали освобождать от платы за капремонт

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Виды города. Курган, строительные леса, капремонт
Капремонт может создать неудобства людям, сидящим на карантинеФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Москвичей освободили от платы взносов за капремонт на три месяца из-за вспышки коронавируса. Такой указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«На 3 месяца — с 1 апреля по 30 июня 2020 года — собственники жилья будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт», — говорится на его сайте. Отмечается, что начатые ранее работы в многоквартирных домах будут закончены, а вот новые ремонты пока что начинать не будут, передает «Федеральное агентство новостей».

Подчеркивается, что люди из-за карантина вынуждены находиться дома целыми днями, а капремонт может создать неудобства. Такие же меры приняты в Московской области, пишет «Национальная служба новостей».

Ранее Госдума РФ приняла закон об уголовной ответственности за нарушение карантина. Нарушение самоизоляции может грозить россиянину штрафом до двух млн рублей или лишением свободы до семи лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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