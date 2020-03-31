30 марта 2020
29 марта 2020
28 марта 2020

Из-за коронавируса в Пермском крае возросло число преступлений

© Служба новостей «URA.RU»
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Давыдов Михаил, начальник ГУ МВД России по Пермскому краю. Пермь , давыдов михаил
В Прикамье отмечают рост числа преступлений в жилом сектореФото: Анастасия Яковлева free © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Прикамье из-за коронавируса увеличилось число преступлений в жилых домах. Об этом во время заседания совета глав муниципалитетов региона заявил начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Михаил Давыдов.

«У нас возросло количество преступлений, совершенных в жилом секторе. Только за прошедшие сутки у нас три умышленных причинения тяжкого вреда здоровью в жилом секторе», — заявил Давыдов.

Он связал это с тем, что многие пермяки находятся на самоизоляции дома, поэтому отмечается рост преступности именно в жилом секторе. Начальник полицейского главка призвал пермских мэров включиться в работу и проводить в территориях профилактические мероприятия, которые помогли бы предотвратить преступления.

В регионе с 15 марта действует режим повышенной готовности, коронавирус подтвержден у 13 человек. Почти 4000 человек без признаков ОРВИ находится на самоизоляции дома. Также многие пермяки перешли на уделенный режим работы и остались дома.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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