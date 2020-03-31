Из-за коронавируса в Пермском крае возросло число преступлений

В Прикамье отмечают рост числа преступлений в жилом секторе Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Прикамье из-за коронавируса увеличилось число преступлений в жилых домах. Об этом во время заседания совета глав муниципалитетов региона заявил начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Михаил Давыдов.

«У нас возросло количество преступлений, совершенных в жилом секторе. Только за прошедшие сутки у нас три умышленных причинения тяжкого вреда здоровью в жилом секторе», — заявил Давыдов.

Он связал это с тем, что многие пермяки находятся на самоизоляции дома, поэтому отмечается рост преступности именно в жилом секторе. Начальник полицейского главка призвал пермских мэров включиться в работу и проводить в территориях профилактические мероприятия, которые помогли бы предотвратить преступления.

В регионе с 15 марта действует режим повышенной готовности, коронавирус подтвержден у 13 человек. Почти 4000 человек без признаков ОРВИ находится на самоизоляции дома. Также многие пермяки перешли на уделенный режим работы и остались дома.