30 марта 2020

Мэр Нижнего Тагила объяснил, как избежать заражения коронавирусом. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижний Тагил. Свердловская область, пинаев владислав
Владислав Пинаев записал видеообращение для горожанФото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев попросил жителей города не выходить на улицу и сидеть дома в нерабочую неделю. Видеообращение главы к горожанам опубликовано на официальном сайте мэрии.

«Я в очередной раз хочу призвать всех находиться дома, на самоизоляции и исключить передвижение по городу и нахождение в общественных местах. Я призываю вас выполнять те рекомендации медицинских работников, которые сегодня озвучены в средствах массовой информации», — отметил Пинаев. Глав города попросил горожан выдержать нерабочую неделю. «Это нам позволит максимально исключить развитие коронавирусной инфекции в Нижнем Тагиле», — подытожил он.

Известно, что на данный момент в России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса, девять из них в Свердловской области. За все время в России зарегистрировано 2 337 случаев вирусной инфекцией. Ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский наглядно показал, как будет развиваться коронавирус в городе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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