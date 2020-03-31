Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев попросил жителей города не выходить на улицу и сидеть дома в нерабочую неделю. Видеообращение главы к горожанам опубликовано на официальном сайте мэрии.
«Я в очередной раз хочу призвать всех находиться дома, на самоизоляции и исключить передвижение по городу и нахождение в общественных местах. Я призываю вас выполнять те рекомендации медицинских работников, которые сегодня озвучены в средствах массовой информации», — отметил Пинаев. Глав города попросил горожан выдержать нерабочую неделю. «Это нам позволит максимально исключить развитие коронавирусной инфекции в Нижнем Тагиле», — подытожил он.
Известно, что на данный момент в России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса, девять из них в Свердловской области. За все время в России зарегистрировано 2 337 случаев вирусной инфекцией. Ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский наглядно показал, как будет развиваться коронавирус в городе.