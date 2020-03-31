Полицейские смогут фиксировать нарушения и передавать их санитарным врачам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Нарушители карантина по коронавирусу будут наказаны в соответствии с нормами Кодекса об административных правонарушениях в случае, если нарушение будет правильно зафиксировано и подтверждено уполномоченным органом, заявила URA.RU директор компании «ЮС-Когенс» Светлана Корабель.

Уже сейчас гражданин может быть наказан за нарушение карантина, который установлен указом губернатора, подчеркивает юрист. Соответствующие санкции предусмотрены в пункте 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Ранее URA.RU сообщало, что Госдума рассматривает вопрос об увеличении штрафов по этой статье в 150 раз.

Роспотребнадзор сейчас привлекает юридических лиц по статье 6.3 КоАП, но этой статьей предусмотрена административная ответственность для граждан, рассказала URA.RU руководитель пресс-службы Свердловского областного суда Екатерина Масленникова. «Судебной практики по привлечению физических лиц по статье 6.3 нет», — подчеркнула она.

Пока сотрудники полиции или ГИБДД не могут наказать гражданина за нарушение карантина, подчеркивает юрист. «В соответствии со статьями 23.12 КоАП и 28.3 КоАП к уполномоченным органам, которые могут составить протокол, относятся главные санитарные врачи и Роспотребнадзор. То есть органы полиции пока не вправе это делать», — подчеркнула Корабель. В то же время сотрудники правопорядка могут зафиксировать действия гражданина. «Полицейский может зафиксировать обстоятельства, а уполномоченный орган установит — есть нарушение мер карантина или нет», заявила Корабель.

Ситуация может измениться в ближайшее время после утверждения Госдумой соответствующих поправок, знает руководитель пресс-службы Свердловского областного суда Екатерина Масленникова. «В соответствии с поправками, за которые голосует Госдума, полномочия привлекать к административной ответственности по статьям 6.4 [Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта] и 6.5 [Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде] будет возложена на правоохранительные органы.

Корабель подчеркнула, что значение имеет объяснение гражданина, которого подозревают в нарушении закона: «Должно быть наличие противоправного деяния и наличие вины. Например, нарушение — это выход на работу [если ее нет в профильном указе и разъяснении Минтруда], но всегда можно сказать, что пришел за документами, но работаю дистанционно и дальше будут работать дистанционно. Тогда противоправного деяния в виде выхода на работу нет», — рассказала Корабель.

URA.RU сообщало, что наказание за нарушение карантина ранее анонсировал вице-губернатор Свердловской области Павел Креков. «Мы повысим ответственность граждан и будем наделять правоохранительные органы соответствующими полномочиями, чтобы они максимально контролировали нахождение людей дома. Ситуации „Я пойду погуляю“ должны быть отменены», — заявил Креков.