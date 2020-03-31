В Минздраве РФ предупредили о пике заболеваемости коронавирусом

Россия подходит к пику заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения России Николай Брико.
«Хотя еще какое-то время количество больных может увеличиваться», — цитирует врача РИА Новости. По его мнению, количество инфицированных будет расти еще несколько дней, после чего начнется спад. Это произойдет, благодаря жестким мерам, которые принимает правительство страны.
Эпидемиолог подчеркнул, что коронавирус активен в холодное время года. Когда в России потеплеет, заболеваемость снизится.
За последние сутки в России зафиксировали 500 новых случаев коронавируса. Общее количество достигло 2 337. От СOVID-2019 погибли 17 человек.
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