В связи с распространением коронавирусной инфекции в России начали ограничивать передвижение между регионами. В частности, автомобильное сообщение приостановят между Ненецким автономным округом и Республикой Коми. Также введен запрет на въезд в города Кубани.
«Автомобильное сообщение между Ненецким автономным округом и Республикой Коми будет временно приостановлено. Ограничения начнут действовать со 2 апреля», — говорится в сообщении пресс-службы администрации НАО. Уточняется, что до этого времени жители округа должны успеть вернуться в регион.
На Кубани карантин объявлен с 18 часов 31 марта до 5 апреля. «Он подразумевает под собой полный запрет на передвижение по городу. Исключение — сходить в магазин или аптеку», — написал в своем профиле в Instagram губернатор региона Вениамин Кондратьев. Отмечается, что запрет также коснется транзитного транспорта, которому запрещено заходить в города и станицы.
Ранее стало известно, что на фоне ситуации с коронавирусом российской правительство рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране и остановить авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки. Власти Ленинградской области уже ввели ограничение на выезд за пределы района проживания, пишет RT.
По данным портала coronavirus-monitor.ru, в России зафиксировано 2334 случая заражения коронавирусом. Всего в мире известно о более 800 тысячах случае заражения.
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