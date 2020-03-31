В России начали ограничивать передвижение между регионами

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Виды Верхней Сысерти. Свердловская область, школьный автобус, осторожно дети, пазик, перевозка детей
Приостановлено автомобильное сообщение между Ненецким АО и КомиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В связи с распространением коронавирусной инфекции в России начали ограничивать передвижение между регионами. В частности, автомобильное сообщение приостановят между Ненецким автономным округом и Республикой Коми. Также введен запрет на въезд в города Кубани.

«Автомобильное сообщение между Ненецким автономным округом и Республикой Коми будет временно приостановлено. Ограничения начнут действовать со 2 апреля», — говорится в сообщении пресс-службы администрации НАО. Уточняется, что до этого времени жители округа должны успеть вернуться в регион.

На Кубани карантин объявлен с 18 часов 31 марта до 5 апреля. «Он подразумевает под собой полный запрет на передвижение по городу. Исключение — сходить в магазин или аптеку», — написал в своем профиле в Instagram губернатор региона Вениамин Кондратьев. Отмечается, что запрет также коснется транзитного транспорта, которому запрещено заходить в города и станицы.

Ранее стало известно, что на фоне ситуации с коронавирусом российской правительство рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране и остановить авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки. Власти Ленинградской области уже ввели ограничение на выезд за пределы района проживания, пишет RT.

По данным портала coronavirus-monitor.ru, в России зафиксировано 2334 случая заражения коронавирусом. Всего в мире известно о более 800 тысячах случае заражения.

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© Служба новостей «URA.RU»
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