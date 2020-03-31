Россияне, не соблюдающие условия карантина по коронавируса, будут получать SMS-сообщения о нарушениях режима. Параллельно эти данные будут поступать в МВД, Минздрав и Роспотребнадзор. Соответствующее поручение дал глава правительства России Михаил Мишустин.
«Обеспечить, начиная с 3 апреля, информирование граждан через SMS-сервисы и Единый портал госуслуг о случаях нарушениями ими условий карантина», — говорится в тексте поручения, опубликованном на сайте правительства. Уточняется, что эти данные будут передавать «для принятия превентивных мер» в отношении нарушителей.
На данный момент режим самоизоляции введен уже в половине регионов России. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, вскоре в столице появятся информационные системы, которые позволят контролировать передвижения граждан и профилактировать нарушения, передает телеканал 360.
Ранее Госдума приняла закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, напоминает «Национальная служба новостей». Также принят закон о многотысячных штрафах за нарушения карантина по коронавирусу и о штрафах за распространение фейков о коронавирусе, уточняет RT.
По данным портала coronavirus-monitor.ru, в России зафиксировано 2334 случая заражения коронавирусом. Всего в мире известно о более 800 тысячах заболевших.
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