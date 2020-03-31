30 марта 2020
29 марта 2020
28 марта 2020

В ЯНАО ввели новые ограничения из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард, артюхов дмитрий
Губернатор Дмитрий Артюхов ввел ограничения до 5 апреляФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

На Ямале из-за коронавируса ввели ряд ограничительных мер до 5 апреля. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Согласно новым поправкам до 5 апреля в округе приостановлена:

  • Работа салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых подобные услуги оказываются в присутствии граждан. Исключение составляют лишь дистанционные услуги.
  • Работа организаций по бытовому обслуживанию населения. Исключение — ритуальные услуги.
  • Работа объектов розничной торговли. В качестве исключения указаны аптеки, магазины, реализующие все продовольственные товары и объекты розничной торговли, реализующие непродовольственные товары первой необходимости.
  • Предоставление государственных, муниципальных и иных услуг в помещениях региональных и муниципальных органов власти, государственных и муниципальных учреждений, в том числе МФЦ.

Ранее на всей территории округа были отменены:

  • Занятия в школах и средних учебных заведениях (после каникул они начнут работу в дистанционном формате),
  • Занятия в учреждениях дополнительного образования, воскресных школах, секциях, кружках, клубах и студиях,
  • Участие жителей округа в культурных мероприятиях в других регионах России и за рубежом,
  • Выезды организованных детских групп, направляемых на отдых и оздоровление за пределы ЯНАО,
  • Гастроли и выступления театров, творческих коллективов, звезд эстрады из других регионов.

В качестве рекомендаций также ранее было установлено:

  • Закрыть до особого распоряжения ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры,
  • Деятельность учреждений культуры, музеев и библиотек приостановить,
  • Всем работодателям по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы,
  • Лицам старше 60 лет, как наиболее подверженной заболеванию возрастной группе, без острой необходимости не покидать жилища,
  • Жителям ЯНАО воздержаться от поездок как за рубеж, так и в другие регионы страны,
  • Предприятиям и организациям, использующим вахтовый труд, продлить сроки пребывания специалистов на вахте.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Челябинской области Алексей Текслер ввел режим полной самоизоляции для местных жителей. В Тюменской области из-за массовых нарушений режима самоизоляции были ужесточены ограничительные меры.

Последние данные о ситуации вы всегда можете узнать в вайбер-чате или телеграм-канале «Коронавирус. Ямал».

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© Служба новостей «URA.RU»
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