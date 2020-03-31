В ЯНАО ввели новые ограничения из-за коронавируса

Губернатор Дмитрий Артюхов ввел ограничения до 5 апреля
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
На Ямале из-за коронавируса ввели ряд ограничительных мер до 5 апреля. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
Согласно новым поправкам до 5 апреля в округе приостановлена:
- Работа салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых подобные услуги оказываются в присутствии граждан. Исключение составляют лишь дистанционные услуги.
- Работа организаций по бытовому обслуживанию населения. Исключение — ритуальные услуги.
- Работа объектов розничной торговли. В качестве исключения указаны аптеки, магазины, реализующие все продовольственные товары и объекты розничной торговли, реализующие непродовольственные товары первой необходимости.
- Предоставление государственных, муниципальных и иных услуг в помещениях региональных и муниципальных органов власти, государственных и муниципальных учреждений, в том числе МФЦ.
Ранее на всей территории округа были отменены:
- Занятия в школах и средних учебных заведениях (после каникул они начнут работу в дистанционном формате),
- Занятия в учреждениях дополнительного образования, воскресных школах, секциях, кружках, клубах и студиях,
- Участие жителей округа в культурных мероприятиях в других регионах России и за рубежом,
- Выезды организованных детских групп, направляемых на отдых и оздоровление за пределы ЯНАО,
- Гастроли и выступления театров, творческих коллективов, звезд эстрады из других регионов.
В качестве рекомендаций также ранее было установлено:
- Закрыть до особого распоряжения ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры,
- Деятельность учреждений культуры, музеев и библиотек приостановить,
- Всем работодателям по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы,
- Лицам старше 60 лет, как наиболее подверженной заболеванию возрастной группе, без острой необходимости не покидать жилища,
- Жителям ЯНАО воздержаться от поездок как за рубеж, так и в другие регионы страны,
- Предприятиям и организациям, использующим вахтовый труд, продлить сроки пребывания специалистов на вахте.
Ранее URA.RU сообщало, что глава Челябинской области Алексей Текслер ввел режим полной самоизоляции для местных жителей. В Тюменской области из-за массовых нарушений режима самоизоляции были ужесточены ограничительные меры.
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