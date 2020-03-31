Коронавирус принес в жизнь россиян не только самоизоляцию, но и повод для шуток
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Россия ужесточает борьбу с коронавирусом — больше половины регионов объявили о введении карантина. Людям рекомендуют оставаться дома и выходить на улицу только в особых случаях: чтобы купить продукты и лекарства, выбросить мусор, выгулять питомца и добраться до работы или поликлиники. Многие россияне уже познали особенности полной самоизоляции. Как в соцсетях отреагировали на карантин — в подборке URA.RU.
Россияне уже используют любые возможности выйти из дома
Многие слишком увлеклись скупкой туалетной бумаги
Скоро на улицах России
Москвичам есть с кого брать пример
Главное — правильно запастись на время самоизоляции
Место досуга большинства россиян на ближайшие дни
Не у всех получается работать из дома
Коронавирус заставил переосмыслить классику…
…и стрит-арт в Екатеринбурге
Карантин превратил обычный поход в магазин в приключение
На многие знакомые вещи россияне посмотрели по-новому
У многих домашние развлечения заканчиваются уже в первый день самоизоляции
Коронавирус пришел в нашу жизнь не один
За болезнью принца Чарльза следил весь мир
Кому-то даже не пришлось менять образ жизни с введением карантина…
…а кто-то сразу расхотел быть в самоизоляции
Безответственных россиян пытаются вразумить с помощью мемов