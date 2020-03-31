Карантин стал главным героем мемов. Как россияне смеются над самоизоляцией. ФОТО

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Коронавирус принес в жизнь россиян не только самоизоляцию, но и повод для шуток
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Россия ужесточает борьбу с коронавирусом — больше половины регионов объявили о введении карантина. Людям рекомендуют оставаться дома и выходить на улицу только в особых случаях: чтобы купить продукты и лекарства, выбросить мусор, выгулять питомца и добраться до работы или поликлиники. Многие россияне уже познали особенности полной самоизоляции. Как в соцсетях отреагировали на карантин — в подборке URA.RU.

Россияне уже используют любые возможности выйти из дома
Фото: соцсетя
Многие слишком увлеклись скупкой туалетной бумаги
Фото: соцсети
Скоро на улицах России
Фото: соцсети
Москвичам есть с кого брать пример
Фото: соцсети
Главное — правильно запастись на время самоизоляции
Фото: соцсети
Место досуга большинства россиян на ближайшие дни
Фото: соцсети
Не у всех получается работать из дома
Фото: соцсети
Коронавирус заставил переосмыслить классику…
Фото: Анатолий Гагарин, Instagram
…и стрит-арт в Екатеринбурге
Фото: Анатолий Гагарин, Instagram
Карантин превратил обычный поход в магазин в приключение
Фото: соцсети
На многие знакомые вещи россияне посмотрели по-новому
Фото: соцсети
У многих домашние развлечения заканчиваются уже в первый день самоизоляции
Фото: соцсети
Коронавирус пришел в нашу жизнь не один
Фото: соцсети
За болезнью принца Чарльза следил весь мир
Фото: Анатолий Гагарин, Instagram
Кому-то даже не пришлось менять образ жизни с введением карантина…
Фото: соцсети
…а кто-то сразу расхотел быть в самоизоляции
Фото: соцсети
Безответственных россиян пытаются вразумить с помощью мемов
Фото: соцсети

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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