Коронавирус принес в жизнь россиян не только самоизоляцию, но и повод для шуток

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россия ужесточает борьбу с коронавирусом — больше половины регионов объявили о введении карантина. Людям рекомендуют оставаться дома и выходить на улицу только в особых случаях: чтобы купить продукты и лекарства, выбросить мусор, выгулять питомца и добраться до работы или поликлиники. Многие россияне уже познали особенности полной самоизоляции. Как в соцсетях отреагировали на карантин — в подборке URA.RU.

Россияне уже используют любые возможности выйти из дома Фото: соцсетя

Многие слишком увлеклись скупкой туалетной бумаги Фото: соцсети

Скоро на улицах России Фото: соцсети

Москвичам есть с кого брать пример Фото: соцсети

Главное — правильно запастись на время самоизоляции Фото: соцсети

Место досуга большинства россиян на ближайшие дни Фото: соцсети

Не у всех получается работать из дома Фото: соцсети

Коронавирус заставил переосмыслить классику… Фото: Анатолий Гагарин, Instagram

…и стрит-арт в Екатеринбурге Фото: Анатолий Гагарин, Instagram

Карантин превратил обычный поход в магазин в приключение Фото: соцсети

На многие знакомые вещи россияне посмотрели по-новому Фото: соцсети

У многих домашние развлечения заканчиваются уже в первый день самоизоляции Фото: соцсети

Коронавирус пришел в нашу жизнь не один Фото: соцсети

За болезнью принца Чарльза следил весь мир Фото: Анатолий Гагарин, Instagram

Кому-то даже не пришлось менять образ жизни с введением карантина… Фото: соцсети

…а кто-то сразу расхотел быть в самоизоляции Фото: соцсети