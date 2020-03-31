Вирусолог связал пик пандемии коронавируса и потепление в России

Теплая погода заставит эпидемию пойти на спад Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пик пандемии коронавируса в России действительно должен наступить в ближайшие недели, при этом число новых заболевших будет снижаться благодаря плюсовой температуре. Таким мнением с URA.RU поделился вирусолог, член Нью-Йоркской академии, вице-президент Международной Академии наук о природе и обществе наук Виктор Зуев.

Ранее внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что страна подходит к пику эпидемии, после которого прирост заболевших начнет падать.

«Все именно так, как сказал Брико. Некоторое время продолжится количественное нарастание, а после этого начнется снижение числа инфицированных. Этому процессу будет помогать лето, которое, вольно-невольно наступает, несмотря на выпавший в Москве снег», — рассказал Зуев в беседе с корреспондентом агентства. Он также отметил, что распространение вируса закончится ближе к маю или июню.

По словам вирусолога, во многом рост числа заболевших в последние дни связан с возвращением туристов, которых эвакуировали из-за рубежа специальными рейсами. Однако Зуев считает, что введенные государством и регионом режимы карантина помогут прервать передачу вируса.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что Россия начала вводить «адекватные» меры раньше остальных стран. Так, по его словам, посты санитарно-эпидемиологической службы на границе, в морских портах и аэропортах появились, как только в Китае объявили о вспышке инфекции. «Поэтому у нас самое благополучное положение по сравнению с другими», — считает Зуев.

На фоне распространения вируса несколько регионов России ввели жесткий карантин на своей территории. За его нарушение Госдума утвердила уголовное наказание — штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или лишение свободы до трех лет, напоминает «Федеральное агентство новостей».