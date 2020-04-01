Силовики ищут жительницу ЯНАО, которая после поездки на Кубу пошла в магазин без маски

Жительницу Надыма, которая вернулась из поездки на Кубу и якобы пошла в магазин без маски, ищут ямальские полицейские. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО. Сообщения об инциденте ранее появились в городских сообществах в соцсети «ВКонтакте».
«Сообщение было выявлено в ходе мониторинга сотрудниками полиции ОМВД России по Надымскому району. Сейчас проводится проверка», — сообщили в ведомстве. В пресс-службе мэрии URA.RU сказали, что не в курсе ситуации.
За нарушение режима самоизоляции жительнице может грозит увеличенный штраф. Такое решение накануне приняли депутаты Госдумы. Он будет составлять: для граждан — от 15 тысяч до 40 тысяч рублей и для должностных лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей.
На Кубе, по данным министерства здравоохранения страны, сейчас подтверждены 170 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Ранее URA.RU сообщало, что житель Губкинского (ЯНАО) предстанет перед судом за то, что выгуливал собаку, будучи на самоизоляции. Мужчина вернулся из-за границы. О нарушителе режима в Роспотребнадзор сообщили соседи. Также еще одна жительница города, вернувшись из страны с неблагополучной эпидобстановкой, нарушила режим самоизоляции и ездила по городу.
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