Коммунальщики засыпали окна ямальского пенсионера снегом

Пенсионер оказался в снежной блокаде Фото: Юлия Фролова © URA.RU

Несколько месяцев в окна пенсионера из Ноябрьска (ЯНАО) не заглядывало солнце и он жил в кромешной тьме. Дело в том, что коммунальщики планомерно, на протяжении всей зимы засыпали окна квартиры одиного старика кучей снега.

«Окно завалено полностью сугробом снега. Он [пенсионер] сказал, что обращался в службы, но все разводят руками», — рассказала координатор Ноябрьского ВОД «Волонтёры-медики» Милана Зандукаева Telegram-каналу Mash.

Инвалид обратился в волонтерскую организацию после того, как в ЯНАО был объявлен режим самоизоляции. Для пенсионера, который к тому же имеет инвалидность, стало проблемой выйти на улицу. Добровольцы, узнав что у пенсионера сугробом засыпаны окна в квартире, за час расчистили гору снега.

Ранее заместитель губернатора ЯНАО Татьяна Бучкова сообщила, что с 1 по 6 апреля в округе вводится режим полной самоизоляции населения. «Это не рекомендация, а обязанность каждого человека», — подчеркнула Бучкова, отметив, что жителям разрешается покидать свои жилища при обращении за медпомощью, чтобы добраться до места работы или за покупками в ближайший магазин, выносить мусор в ближайший пункт сбора отходов и выгуливать домашних животных в радиусе 100 метров от дома.

По данным оперштаба, в ЯНАО не зарегистрировано ни одного случая коронавируса. На самоизоляции в карантине находится более тысячи человек, 15 человек, ранее контактировавших с заболевшими, находится в больницах под наблюдением врачей.