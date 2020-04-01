В Кургане сотрудники ГИБДД останавливают всех, кто въезжает в город на машине

Сотрудники ГИБДД останавливают всех, кто пытается въехать в Курган Фото: «Типичный Курган», «ВКонтакте»

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Всех граждан, въезжающих в Курган на автомобиле, останавливают сотрудники ДПС. Людей предупреждают о действующих на территории региона ограничениях, сообщили URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД города Кургана.

«В связи с введением режима полной самоизоляции иногородних гражданам дают разъяснения по поводу режима», — рассказали в ведомстве. Источники URA.RU сообщили, что граждан без курганской прописки вообще не впускают в город, однако в ГИБДД эту информацию не подтвердили.

Фотографиями постов ГИБДД, которые дежурят на дорогах, курганцы делятся в соцсетях. «На шоссе Тюнина на посту всех проверяет ДПС», — сообщают пользователи в одном из городских пабликов в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев, тотальная проверка автомобилистов началась еще вечером 31 марта.

«Дочь ехала в город с Увала в 22 часа, расспрашивали куда и зачем едет», — поделилась пользователь Галина Николаева. В комментариях курганцы сообщают, что такие же посты ГИБДД стоят в районе Омского моста и на въезде в город со стороны «Курганстальмоста». Сразу несколько комментаторов заявили, что их также останавливали и предупредили, что въезд в город скоро закроют. Некоторые из курганцев возмущаются введенными ограничениями. В частности, у комментаторов возникли вопросы, как ездить на работу в Курган или привозить продукты престарелым родственникам. Однако нашлись и те, кто поддержал такую меру. «Все делают правильно», — заявила пользователь Мила Брошкина.

31 марта в Курганской области ввели режим полной изоляции. По официальным данным, в регионе выявили одного человека, заболевшего коронавирусом COVID-19. Это была девочка, вернувшаяся из Испании. 30 марта оперативный штаб сообщил о ее выздоровлении.