С 1 апреля из Челябинской области из-за карантинных ограничений по коронавирусу нельзя будет уехать на автобусе в города Башкортостана, Татарстана и Курганской области. Обсуждается также возможность отмены рейсов до Екатеринбурга, рассказал URA.RU Сергей Валеев, директор координирующей работу региональных автовокзалов Службы организации движения. Пассажиропоток на внутриобластных рейсах упал вдвое и продолжает снижаться.
«Официально направление на Курган закрывается со 2 апреля, но билеты не продаем уже сегодня. В Башкирию и Казань рейсы отменяются с 1 апреля. Остается Екатеринбург, но как раз сейчас обсуждаем прекращение автобусного сообщения и с ним», — рассказал Валеев URA.RU.
«Мы написали письмо премьеру Мишустину, потому что без какой-то господдержки все остановится. Контролеры, диспетчеры, кассиры и вся система автовокзалов зависит от количества рейсов, — добавил Валеев. — Сейчас на некоторые автобусы приходят по два-три пассажира, а часть рейсов приходится отменять».
Общее число не состоявшихся рейсов, по его словам, назвать нельзя. «Рейсы отменяются, если на автобус не проданы билеты. Могу сказать, что с 16 марта пассажиропоток на межмуниципальных перевозках упал на треть, а сейчас падение достигло уже 50%, — пояснил директор „СОД“. — Мы рады сознательности людей, но несем убытки — связность сообщения между городами и районами под угрозой».
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