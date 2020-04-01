Сотрудники Росгвардии в Екатеринбурге отправляют горожан с улиц на самоизоляцию

Сотрудники Росгвардии вышли на улицы Екатеринбурга и просят их пройти на самоизоляцию, рассказала читательница URA.RU. Они объясняют свои действия указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в соответствии с которым жители региона должны уйти на самоизоляцию.
«Только что на конечной остановке трамвая „Вторчермет“ [спальный район Екатеринбурга — URA.RU] ко мне подошли два человека в форме Росгвардии. Они напомнили мне о карантине и о том, что в интересах безопасности надо сидеть дома. К другим людям они тоже подходили. Послушалась их, пошла домой, просто очень необычно», — рассказала URA.RU читательница Полина.
Читательница уточнила, что сотрудники Росгвардии не угрожали людям штрафами и арестами в случае, если они не будут следовать советам.
В пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области пообещали предоставить комментарий позже.
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