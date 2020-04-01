31 марта 2020

Сотрудники Росгвардии в Екатеринбурге отправляют горожан с улиц на самоизоляцию

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский клинический противотуберкулезный диспансер, где будут размещаться на карантин граждане Китая по подозрению в инфицировании коронавирусом. Челябинск, противотуберкулезный диспансер, росгвардия, коронавирус
Росгвардейцы напоминают горожанам о необходимости находиться домаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сотрудники Росгвардии вышли на улицы Екатеринбурга и просят их пройти на самоизоляцию, рассказала читательница URA.RU. Они объясняют свои действия указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в соответствии с которым жители региона должны уйти на самоизоляцию.

«Только что на конечной остановке трамвая „Вторчермет“ [спальный район Екатеринбурга — URA.RU] ко мне подошли два человека в форме Росгвардии. Они напомнили мне о карантине и о том, что в интересах безопасности надо сидеть дома. К другим людям они тоже подходили. Послушалась их, пошла домой, просто очень необычно», — рассказала URA.RU читательница Полина.

Читательница уточнила, что сотрудники Росгвардии не угрожали людям штрафами и арестами в случае, если они не будут следовать советам.

В пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области пообещали предоставить комментарий позже.

URA.RU рассказывало о том, кто может наказывать россиян за нарушение карантина по коронавирусу и как вырастут штрафы для граждан и бизнеса.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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