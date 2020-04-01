На Ямале ищут, кто ответит за засыпанное снегом окно пенсионера

Снежна гора даже днем закрывала окно пожилого мужчины от солнечного света Фото: Юлия Фролова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Прокуратура ЯНАО начала проверку ситуации с ноябрьским пенсионером, окно которого было завалено снегом, рассказали URA.RU в надзорном органе. После визита волонтеров предстоит выяснить, кто на самом деле виноват в произошедшем.

Ранее URA.RU рассказывало, что пожилой ноябрянин обратился к местным волонтерам по телефону, чтобы они помогли ему с покупкой продуктов. Посетив мужчину, те обнаружили, что он сидит в кромешной тьме в дневное время — единственное окно оказалось завалено.

«О ситуации известно, проверка начата», — сообщили агентству в окружной прокуратуре. По результатам мероприятий будет установлено, кто должен был следить за условиями проживания пожилого мужчины, кто допустил нарушения и какие санкции последуют.

В мэрии Ноябрьска пояснили, что ситуация действительно имела место, однако почему коммунальщики допустили снежный завал, предстоит разбираться. «Мы благодарим волонтеров за то, что они сообщили о проблеме и помогли пенсионеру, — рассказала пресс-секретарь горадминистрации Алла Воложанина. — Однако их инициатива почему-то была истолкована не совсем правильно». Представитель мэрии пояснила, что деятельность волонтеров и властей обычно координируется и пока непонятно, почему произошла накладка.

Между тем источники агентства в городе сообщают: 68-летний мужчина «неблагополучный» — при четверых живых детях он несколько лет фактически был бомжом, когда за него взялись социальные службы, ему дали комнату в общежитии. Однако он, даже получив крышу над головой, якобы не оставил пагубной привычки к спиртному и часто им злоупотребляет.

В ЯНАО в связи с ограничениями по коронавирусу лицам старше 60 лет категорически не рекомендовано выходить из домов — помощь с доставкой лекарств и продуктов питания оказывают волонтеры. Для остальных жителей региона действует режим самоизоляции до 5 апреля включительно.