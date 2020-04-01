Толпы рабочих собираются во время карантина на проходных завода в Челябинске

В Челябинской области на проходных заводов непрерывного цикла, несмотря на жесткие карантинные меры в регионе, скапливаются толпы людей. Это происходит из-за того, что сотрудников заставляют измерять температуру. Такие скопления возмутили главу региона Алексея Текслера. Как сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора, ему показали фотографии проходных перед началом смены.
То, что предприятия вводят режим проверки температуры, как отметил Текслер, это правильно. «Но фотографии с проходных некоторых заводов у меня вызвали массу вопросов, — заявил губернатор на заседании оперативного штаба 31 марта. — Надо оптимизировать работу, чтобы не допустить скопления людей».
По данным URA.RU, Текслеру показали фотографии очередей на проходных предприятий Челябинска и Магнитогорска, выложенные в соцсети. Согласно режиму всеобщей самоизоляции, южноуральцам вне дома требуется соблюдать дистанцию от других граждан не менее 1,5 м (социальное дистанцирование). «Элементарно не могут очередь отрегулировать и градусников побольше принести», — пожаловались URA.RU на одном из заводов.
В регионе зарегистрирован 21 случай коронавируса, подтвержденный лабораторией «Вектор» в Новосибирске.
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