31 марта 2020

Толпы рабочих собираются во время карантина на проходных завода в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему гриппа. Челябинск, термометр, градусник, простуда, температура, болезнь, орви
На предприятиях проверяют температуру, градусников не хватаетФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области на проходных заводов непрерывного цикла, несмотря на жесткие карантинные меры в регионе, скапливаются толпы людей. Это происходит из-за того, что сотрудников заставляют измерять температуру. Такие скопления возмутили главу региона Алексея Текслера. Как сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора, ему показали фотографии проходных перед началом смены.

То, что предприятия вводят режим проверки температуры, как отметил Текслер, это правильно. «Но фотографии с проходных некоторых заводов у меня вызвали массу вопросов, — заявил губернатор на заседании оперативного штаба 31 марта. — Надо оптимизировать работу, чтобы не допустить скопления людей».

По данным URA.RU, Текслеру показали фотографии очередей на проходных предприятий Челябинска и Магнитогорска, выложенные в соцсети. Согласно режиму всеобщей самоизоляции, южноуральцам вне дома требуется соблюдать дистанцию от других граждан не менее 1,5 м (социальное дистанцирование). «Элементарно не могут очередь отрегулировать и градусников побольше принести», — пожаловались URA.RU на одном из заводов.

В регионе зарегистрирован 21 случай коронавируса, подтвержденный лабораторией «Вектор» в Новосибирске.

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Очередь на проходной «Мечела» в Челябинске
Фото: Подслушано ЧМЗ (Official), «ВКонтакте»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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