В ЯНАО изменили решение по зарплате чиновников на время выходной недели

Сотрудникам государственных учреждений ЯНАО не будут выплачивать зарплату в двойном размере, как это было объявлено ранее. Вышедшие на работу в нерабочую неделю чиновники остались без надбавки. Об этом URA.RU сообщили несколько источников агентства из районных администраций.
«На время недельного карантина, сотрудникам администрации, которые будут работать, пообещали двойную оплату труда. Однако, по итогу — нет», — сообщил один из источников агентства. Другой инсайдер URA.RU также подчеркнул, что аналогичные случаи произошли в нескольких районных администрациях.
В пресс-службе окружного правительства URA.RU сообщили, что изменения связаны с рекомендациями Министерства труда и социальной защиты населения РФ в связи с Указам Президента РФ от 25 марта 2020 года.
На официальном сайте правительства ЯНАО действительно имеется документ, в котором указаны соответствующие поправки. «Слова «двойном размере или предоставление по желанию работника других дней отдыха […] заменить словами «соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе и трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права»», — говорится там.
Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. По словам главы государства, мера вводится для безопасности граждан в условиях распространения коронавируса.