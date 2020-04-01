В Курганской области из-за коронавируса перестали продавать квартиры

Курганские риэлторы остались временно без работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В Курганской области приостановлены все операции по покупке и продаже недвижимости из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Это связано с закрытием многофункционального центра (МФЦ), рассказали URA.RU участники рынка.

«Многофункциональный центр, который занимается приемом документов, на данный момент закрыт и приема не ведет. То есть, даже если люди захотят пойти на сделку, они не смогут этого сделать. Поэтому, да, мы сидим без работы», — поделился с URA.RU соучредитель центра недвижимости «Русский Дом» Анатолий Березин.

Об этом же заявил и президент гильдии риэлторов Курганской области Денис Козлов. «МФЦ закрыты. Поэтому задатки пока принимаем, переговоры ведем, а регистрировать переходы права негде», — пояснил он.

Козлов не заметил значительного роста количества сделок с недвижимостью по итогам марта, как это было в ряде регионов, или, напротив, снижения спроса на жилье: «Не было ни того, ни другого». С ним согласен и Березин, который отметил рост активности по сравнению с концом 2019 года, однако это произошло в январе и феврале, еще до кризиса в экономике.

Опрошенные URA.RU эксперты пока не готовы прогнозировать, как рынок жилья в Кургане изменится из-за ситуации с коронавирусом. «По нескольким дням карантина пока сложно судить», — заявил Березин. Пообщаться с представителями большинства курганских агентств недвижимости URA.RU не удалось, так как они на этой неделе не работают.