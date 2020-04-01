Курганским бюджетникам сокращают зарплату из-за карантина

Сотрудники учреждений культуры и спорта в Кургане будут получать 2/3 зарплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В Кургане работникам дополнительного образования, учреждений культуры и спорта сократят зарплаты. Всем, кто переведен на удаленную работу, с 6 апреля будет выплачиваться 2/3 среднего заработка. Об этом URA.RU рассказала одна из сотрудниц дома культуры.

«Руководитель кружка получает в среднем 12 тысяч рублей. А если 2/3, то это восемь тысяч рублей. Я даже кредит не смогу погасить. Как жить-то?» — поделилась жительница Кургана.

Она уточнила, что с сегодняшнего дня на рабочем месте в ДК остались только директор и бухгалтер. Решение сотрудникам озвучили на основании приказа департамента соцполитики администрации Кургана (имеется в распоряжении URA.RU), который связан с мерами по предупреждению распространения коронавируса. В документе указывается, что зарплату также сократят работникам организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, а также сотрудникам «Курганского дома молодежи» и «Курганского городского инновационно-методического центра».

С 1 апреля в Курганской области введен режим полной самоизоляции в связи с коронавирусом. Зауралье закрыло автобусное сообщение с другими регионами. 21 марта в регионе не выявили ни одного заболевшего COVID-19 — 30 марта оперативный штаб сообщил о выздоровлении единственного зараженного пациента.