Источник: экс-мэр Челябинска придумал, как не возвращаться в СИЗО и получить половину срока

Евгений Тефтелев может рассчитывать на половину срока Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев, обвиняемый в получении взятки, намерен заключить досудебное соглашение. Об этом URA.RU стало известно от источника в правоохранительных органах.

«До 3 апреля следствие внесет представление о продлении меры пресечения Тефтелеву. Седьмой кассационный суд изменил меру и отпустил Тефтелева из СИЗО под домашний арест, — напомнил источник. — После этого Тефтелев подал бумаги на досудебное соглашение».

По словам инсайдера, если ходатайство Тефтелева удовлетворят, следствие не будет требовать вернуть экс-мэра в СИЗО. По данным URA.RU, в СИЗО Тефтелев находился в одной камере с учредителем ООО «Стройтрансоюз» Михаилом Азаматовым, арестованным по обвинению в мошенничестве на строительстве биатлонного стадиона в Златоусте. Домашний арест Тефтелев отбывает в своей квартире в Магнитогорске, откуда в прошлом году его увезли сотрудники ФСБ.

Правоохранительные органы дело Тефтелева, как и его защита, не комментируют. Адвокат Константин Акулич пояснил URA.RU, на каких условиях может быть заключено досудебное соглашение. «Заключивший такое соглашение может рассчитывать на половину максимального срока по своей статье УК РФ, если речь не идет о статье, за которую полагается пожизненное лишение свободы, — сообщил Акулич. — Он также может рассчитывать на упрощенный судебный порядок, когда дело рассматривается за одно-два заседания без истребования доказательств».

В середине марта Тефтелев заключил сделку со следствием. Он не только признал вину, но и сообщил о другом преступлении. Источники сообщают, что показаний на экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Тефтелев не дал, но мог указать на кого-нибудь из его окружения.

По версии следствия, в бытность мэром Челябинска Тефтелев получил взятку от депутата гордумы Сергея Селещука за контракт по строительству школы в Парковом. Вместе с Тефтелевым по делу проходит экс-глава управления капстроительства мэрии Евгений Пашков. Пашков остается в СИЗО. Как сообщили URA.RU его адвокаты, они не стали подавать кассацию на изменение меры пресечения своего подзащитного в Седьмой кассационный суд.