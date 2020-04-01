Роспотребнадзор раскрыл информацию о распространении коронавируса в стране

Взрывного роста числа зараженных коронавирусом в России нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Мы держим несколько дней подряд на одном и том же коэффициенте прироста — 1,2», — цитирует
Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что нерабочую неделю, утвержденную президентом РФ Владимиром Путиным, необходимо продлить. Это следует сделать для того, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране. Тем временем российский лидер отметил, что ситуация с коронавирусом в России усложняется: на карантине находятся более трех миллионов человек.
По данным портала coronavirus-monitor.ru, в России зафиксировано 2780 случаев заражения коронавирусом. В мире им больны более 889 тысяч человек.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «