Роспотребнадзор раскрыл информацию о распространении коронавируса в стране

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Обстановка на посадочной полосе в аэропорту
По словам Анны Поповой, в России нет взрывного роста по коронавирусуФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Взрывного роста числа зараженных коронавирусом в России нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы держим несколько дней подряд на одном и том же коэффициенте прироста — 1,2», — цитирует RNS Попову. При этом она отметила, что все субъекты страны находятся в разной стадии развития эпидемиологической ситуации. Однако отсутствие взрывного роста зараженных связано со своевременным принятием необходимых мер.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что нерабочую неделю, утвержденную президентом РФ Владимиром Путиным, необходимо продлить. Это следует сделать для того, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране. Тем временем российский лидер отметил, что ситуация с коронавирусом в России усложняется: на карантине находятся более трех миллионов человек.

По данным портала coronavirus-monitor.ru, в России зафиксировано 2780 случаев заражения коронавирусом. В мире им больны более 889 тысяч человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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