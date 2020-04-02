Правительство вышлет деньги россиянам, находящимся за границей

Практически 1000 находящихся за границей россиян получат финансовую помощь от правительства. Об этом во время совещания министров с президентом заявил руководитель Минкомсвязи России Максут Шадаев.
«Мы разослали всем гражданам, которые находятся за пределами страны, СМС и попросили, если им нужна экстренная помощь, им негде жить, им нужна какая-то поддержка финансовая, заполнить форму на этом портале», — сказал Шадаев. По его словам, на сегодняшний день такую форму уже заполнили более 900 соотечественников. Кабмин дал поручение оперативно организовать соотечественникам финансовую помощь, уточнил Шадаев.
Ранее Россия закрыла свои границы из-за угрозы распространения коронавируса. По распоряжению Росавиации, в сутки региональным аэропортам разрешается принимать не более 200 человек, Москве — не более 500. Авиакомпании сокращают свои полеты.
Накануне россияне, застрявшие в аэропорту Нью-Йорка с аннулированными билетами, написали открытое письмо с просьбой вернуть их на родину.