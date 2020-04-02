01 апреля 2020
31 марта 2020

Фейк о коронавирусе обошелся пермяку в 30 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяк распространял фейки о коронавирусе в соцсетяхФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Житель Пермского края оштрафован на 30 тысяч рублей за распространение ложной информации о коронавирусе. Об этом сообщили URA.RU в краевом ГУ МВД.

«В комментариях под новостью он сообщил о сокрытии властями реального количества инфицированных коронавирусом, а также о стягивании к городам войск национальной гвардии, — пояснили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. — Оперативники установили личность автора фейковой информации — им оказался 37-летний мужчина».

В отношении нарушителя составлен административный протокол. Мировой суд Пермского района Пермского края признал его виновным, приговорив к выплате штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Режим самоизоляции по коронавирусу начинается в Пермском крае 2 апреля. Его продолжительность зависит от развития эпидемиологической ситуации. 1 апреля стало известно о первом пермяке, излечившемся от коронавируса. Ранее один заболевший скончался. Таким образом, в Прикамье сейчас лечатся от инфекции 11 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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Ссылки по теме
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