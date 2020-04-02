Фейк о коронавирусе обошелся пермяку в 30 тысяч рублей

Житель Пермского края оштрафован на 30 тысяч рублей за распространение ложной информации о коронавирусе. Об этом сообщили URA.RU в краевом ГУ МВД.
«В комментариях под новостью он сообщил о сокрытии властями реального количества инфицированных коронавирусом, а также о стягивании к городам войск национальной гвардии, — пояснили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. — Оперативники установили личность автора фейковой информации — им оказался 37-летний мужчина».
В отношении нарушителя составлен административный протокол. Мировой суд Пермского района Пермского края признал его виновным, приговорив к выплате штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Режим самоизоляции по коронавирусу начинается в Пермском крае 2 апреля. Его продолжительность зависит от развития эпидемиологической ситуации. 1 апреля стало известно о первом пермяке, излечившемся от коронавируса. Ранее один заболевший скончался. Таким образом, в Прикамье сейчас лечатся от инфекции 11 человек.
Читайте самые свежие новости в специальном вайбер-канале «