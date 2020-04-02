Источник: заведующую детским садом в ЯНАО заподозрили в нарушении самоизоляции

Заведующую детским садом «Рыбка» в поселке Тазовский Лилию Зеленину заподозрили в нарушении самоизоляции. По версии источника URA.RU, специалист якобы вышла на работу сразу после приезда из Турции. Однако районные власти опровергли эту информацию.
«Заведующая только приехала из Турции, не прошла карантин и заступила работать сразу», — отметил инсайдер агентства. В детском саду журналисту URA.RU сообщили, что Зелениной нет на месте и посоветовали со всеми вопросами обратиться в районный департамент образования.
Начальник департамента образования Тазовского района Алевтина Тетерина в беседе с URA.RU опровергла информацию, связанную с заведующей. «Она вернулась из Турции больше, чем за две недели до приезда в Тазовский. В соответствии с требованиями о том, что она была за границей, было сообщено во все необходимые органы», — отметила чиновница.
По словам Тетериной, после приезда заведующей в Тазовский прошло более двух недель. «Роспотребнадзор дал допуск к работе. Но, чтобы минимизировать риски, заведующая работает удаленно — координирует из дома. В детском заду она не находится. Там сейчас находится заместитель заведующей», — подчеркнула начальник районного департамента образования.
В Турции на данный момент, по данным министерства здравоохранения страны, выявлено более 15 тысяч человек, зараженных новой коронавирусной инфекцией, умерло более 270 человек.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО силовики ищут жительницу Надыма, которая вернулась из поездки на Кубу и якобы пошла в магазин без маски. Также житель Губкинского (ЯНАО) предстанет перед судом за то, что выгуливал собаку, будучи на самоизоляции.
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