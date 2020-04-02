В Кургане подсолнечное масло подорожало на треть во время карантина

Больше всего выросли цены подсолнечное масло и яблоки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В магазинах Кургана до 30% выросли цены подсолнечное масло и до 22% на яблоки. Об этом сообщил УФАС по Курганской области.

«Рост цен составил: на масло подсолнечное рафинированное — на 3-30%, яблоки — на 8%, куры — на 3-12% [район Энергетики]; яблоки — на 2-22%, куры — на 3-9% [Центральный район/район Швейной фирмы]», — рассказали ведомстве. Специалисты привели данные ежедневного мониторинга по состоянию на 1 апреля.

Во время проверок зафиксировано снижение цен на молочную продукцию. В центре города молоко подешевело на 28%, сливочное масло на 6,5-10%. С 23 марта сотрудники Курганского УФАС России ежедневно выезжают в магазины крупных торговых сетей.

Ранее УФАС региона сообщало, что рост максимальных цен с 23 по 31 марта составил 8-12%. С 16 марта в Курганской области ввели режим повышенной готовности, с 1 апреля режим самоизоляции. На 2 апреля в регионе нет больных коронавирусом COVID-19. Единственным заболевшим курганцем была девочка, вернувшаяся из Испании. Оперативный штаб сообщил о ее выздоровлении 30 марта.