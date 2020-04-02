01 апреля 2020
31 марта 2020

В ЯНАО появилась петиция об ужесточении мер на границах региона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , пограничная зона, шипы, граница россии, шлагбаум, кпп
В петиции предлагается ограничить и контролировать проезд людей в округ на любом виде транспортаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Жительница Ноябрьска Кристина Греченкова создала петицию с обращением к главе региона Дмитрию Артюхову об ограничении въезда и выезда граждан в округ. Инициатива, направленная на недопущение завоза коронавирусной инфекции в ЯНАО, была размещена на платформе Change.org.

«Как мы наблюдаем, есть граждане, кто скрывает информацию о своих перемещениях и может являться разносчиками вируса. Мы просим ограничить въезд в округ людям с не местной пропиской самолетами и поездами, а также ограничить и контролировать проезд личного автотранспорта на Карамовском посту», — написала в петиции Греченкова.

В беседе c URA.RU Греченкова отметила, что просит запретить покидать округ без особых причин, а для граждан, которые приезжают из регионов с подтвержденными случаями коронавируса, устанавливать карантин. «Большинство людей, конечно, уже „сели“ по домам и соблюдают режим самоизоляции, но остаются люди, кто понимает меры как рекомендацию, а что не запрещено, то разрешено», — отметила девушка.

Ямальчанка в петиции объяснила, что не все жители округа планируют сидеть дома и могут уехать из округа и привезти инфекцию, а отдаленность городов друг от друга может затруднить прибытие специалистов экстренных служб. Петицию на момент публикации подписали более 300 человек. «Должно быть 5% подписей от числа жителей региона, это около 27 тысяч человек. Но ситуация экстренная, надеюсь, что рассмотрят раньше. Планирую обратиться с тысячей подписей», — добавила Греченкова.

Ранее URA.RU сообщало, что режим повышенной готовности на Ямале ввели 16 марта. Также с 1 по 5 апреля в округе вводится режим полной самоизоляции населения. Людям разрешается покидать свои жилища только в случае острой необходимости. Также в регионе были подтверждены первые два случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...