В ЯНАО появилась петиция об ужесточении мер на границах региона

Жительница Ноябрьска Кристина Греченкова создала петицию с обращением к главе региона Дмитрию Артюхову об ограничении въезда и выезда граждан в округ. Инициатива, направленная на недопущение завоза коронавирусной инфекции в ЯНАО, была размещена на платформе Change.org.
«Как мы наблюдаем, есть граждане, кто скрывает информацию о своих перемещениях и может являться разносчиками вируса. Мы просим ограничить въезд в округ людям с не местной пропиской самолетами и поездами, а также ограничить и контролировать проезд личного автотранспорта на Карамовском посту», — написала в петиции Греченкова.
В беседе c URA.RU Греченкова отметила, что просит запретить покидать округ без особых причин, а для граждан, которые приезжают из регионов с подтвержденными случаями коронавируса, устанавливать карантин. «Большинство людей, конечно, уже „сели“ по домам и соблюдают режим самоизоляции, но остаются люди, кто понимает меры как рекомендацию, а что не запрещено, то разрешено», — отметила девушка.
Ямальчанка в петиции объяснила, что не все жители округа планируют сидеть дома и могут уехать из округа и привезти инфекцию, а отдаленность городов друг от друга может затруднить прибытие специалистов экстренных служб. Петицию на момент публикации подписали более 300 человек. «Должно быть 5% подписей от числа жителей региона, это около 27 тысяч человек. Но ситуация экстренная, надеюсь, что рассмотрят раньше. Планирую обратиться с тысячей подписей», — добавила Греченкова.
Ранее URA.RU сообщало, что режим повышенной готовности на Ямале ввели 16 марта. Также с 1 по 5 апреля в округе вводится режим полной самоизоляции населения. Людям разрешается покидать свои жилища только в случае острой необходимости. Также в регионе были подтверждены первые два случая заболевания коронавирусной инфекцией.