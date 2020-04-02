Курганские власти оценили потери бюджета региона из-за коронавируса

О потерях бюджета сообщил зам губернатора Курганской области Владимир Архипов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Бюджет Курганской области может потерять два млрд рублей из-за мер, связанных с профилактикой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 2 апреля рассказал на пресс-конференции о мерах поддержки экономики заместитель губернатора Курганской области Владимир Архипов.

«При неблагополучных тенденциях, ни для кого не секрет, мы можем потерять доходы бюджетов около двух млрд рублей», — заявил Архипов, передает корреспондент URA.RU. Однако замгубернатора отметил, что про точные цифры на данный момент сложно говорить.

С 28 марта в Курганской области закрыли торговые центры, рестораны, кафе, отдельные магазины, спортклубы и другие заведения. С 30 марта была введена нерабочая неделя.

С 1 апреля в Курганской области ввели режим самоизоляции. На 2 апреля в регионе нет больных коронавирусом COVID-19. 21 марта стало известно о заболевшей девочке, вернувшейся из Испании. Оперативный штаб сообщил о ее выздоровлении 30 марта.