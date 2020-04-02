01 апреля 2020

Курганские власти оценили потери бюджета региона из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-тур на предприятие
О потерях бюджета сообщил зам губернатора Курганской области Владимир АрхиповФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Бюджет Курганской области может потерять два млрд рублей из-за мер, связанных с профилактикой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 2 апреля рассказал на пресс-конференции о мерах поддержки экономики заместитель губернатора Курганской области Владимир Архипов.

«При неблагополучных тенденциях, ни для кого не секрет, мы можем потерять доходы бюджетов около двух млрд рублей», — заявил Архипов, передает корреспондент URA.RU. Однако замгубернатора отметил, что про точные цифры на данный момент сложно говорить.

С 28 марта в Курганской области закрыли торговые центры, рестораны, кафе, отдельные магазины, спортклубы и другие заведения. С 30 марта была введена нерабочая неделя.

С 1 апреля в Курганской области ввели режим самоизоляции. На 2 апреля в регионе нет больных коронавирусом COVID-19. 21 марта стало известно о заболевшей девочке, вернувшейся из Испании. Оперативный штаб сообщил о ее выздоровлении 30 марта.

Самые свежие новости в специальном viber-чате «Коронавирус. Курган», а также telegram-канале «Коронавирус. Курган»

Расскажите о новости друзьям
Экономика Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...