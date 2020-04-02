В Екатеринбурге перестали принимать анализы на коронавирус без направления врача

Единственная частная лаборатория «Хеликс», которая делала тест на коронавирус всем желающим, прекратила принимать анализы. Теперь анализ на коронавирус можно сдать лишь по назначению врача.
«У нас 149 лабораторий по стране, в десяти их них принимали анализы, но коронавирус. Но из-за карантина сильно затруднилась логистика, поэтому с сегодняшнего дня на неопределенный срок прием этого анализа прекращается. Анализы на коронавирус продолжим делать только в Москве и Санкт-Петербурге», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Хеликс».
На сегодняшний день в Свердловской области выявлено 38 заболевших коронавирусом, пять новых случаев выявлено за минувшие сутки. Из них 12 выздоровели и выписаны из больницы.
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