В Екатеринбурге перестали принимать анализы на коронавирус без направления врача

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Клипарт. Сургут, лаборатория, анализ
Единственная частная лаборатория перестала делать анализы на коронавирусФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Единственная частная лаборатория «Хеликс», которая делала тест на коронавирус всем желающим, прекратила принимать анализы. Теперь анализ на коронавирус можно сдать лишь по назначению врача.

«У нас 149 лабораторий по стране, в десяти их них принимали анализы, но коронавирус. Но из-за карантина сильно затруднилась логистика, поэтому с сегодняшнего дня на неопределенный срок прием этого анализа прекращается. Анализы на коронавирус продолжим делать только в Москве и Санкт-Петербурге», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Хеликс».

На сегодняшний день в Свердловской области выявлено 38 заболевших коронавирусом, пять новых случаев выявлено за минувшие сутки. Из них 12 выздоровели и выписаны из больницы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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