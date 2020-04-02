Мишустин сократил сроки рассмотрения заявки на материнский капитал

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Визит детского омбудсмена Анны Кузнецовой в Екатеринбург, роддом, новорожденный, родильный дом
Заявку на маткапитал можно будет оформить быстрееФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сроки рассмотрения заявки на материнский капитал сокращены с одного месяца до 10 рабочих дней. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС

«Сроки рассмотрения заявлений на получение материнского капитала сокращаются», — сообщил премьер, открывая заседание правительства 2 апреля.

Второе постановление упрощает процедуру получения маткапитала. В частности, эта услуга теперь будет предоставляться в электронном виде.

Ранее президент России Владимир Путин поручил ежемесячно с апреля дополнительно выплачивать семьям, имеющим право на материнский капитал, по пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет (включительно). Эта одна из мер поддержки семей по время пандемии коронавируса.

В середине января во время послания Федеральному собранию Путин предложил выплачивать маткапитал за рождение первого ребенка, а выплата за второго ребенка будет увеличена до 616 тысяч рублей. Саму программу маткапитала продлили до 2026 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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