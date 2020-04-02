Мишустин сократил сроки рассмотрения заявки на материнский капитал

Сроки рассмотрения заявки на материнский капитал сокращены с одного месяца до 10 рабочих дней. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС
«Сроки рассмотрения заявлений на получение материнского капитала сокращаются», — сообщил премьер, открывая заседание правительства 2 апреля.
Второе постановление упрощает процедуру получения маткапитала. В частности, эта услуга теперь будет предоставляться в электронном виде.
Ранее президент России Владимир Путин поручил ежемесячно с апреля дополнительно выплачивать семьям, имеющим право на материнский капитал, по пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет (включительно). Эта одна из мер поддержки семей по время пандемии коронавируса.
В середине января во время послания Федеральному собранию Путин предложил выплачивать маткапитал за рождение первого ребенка, а выплата за второго ребенка будет увеличена до 616 тысяч рублей. Саму программу маткапитала продлили до 2026 года.