Путин поручил увеличить выплаты по маткапиталу из-за коронавируса

По поручению президента Путина, социальные выплаты будут перечислены в ускоренном режиме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил ежемесячно с апреля дополнительно выплачивать семьям, имеющим право на материнский капитал, по пять тысяч рублей на каждого ребенка. Об этом российский лидер заявил во время обращения к гражданам, посвященного пандемии коронавируса.

«В ближайшие три месяца предлагаю выплачивать всем семьям, которые имеют право на материнский капитал, по 5 тысяч рублей на ребенка», — заявил Путин. Мера поддержки касается детей до трех лет включительно. Предоставить россиянам социальные выплаты главой государства было поручено в ускоренном порядке.

Ранее Путин объявил следующую неделю (с 28 марта по 5 апреля) нерабочей и призвал россиян оставаться дома.

По данным на 25 марта, в России зафиксировано 666 случае заражения. Выздоровели 35 человек.