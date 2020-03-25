Путин поручил увеличить выплаты по маткапиталу из-за коронавируса

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
По поручению президента Путина, социальные выплаты будут перечислены в ускоренном режимеФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил ежемесячно с апреля дополнительно выплачивать семьям, имеющим право на материнский капитал, по пять тысяч рублей на каждого ребенка. Об этом российский лидер заявил во время обращения к гражданам, посвященного пандемии коронавируса.

«В ближайшие три месяца предлагаю выплачивать всем семьям, которые имеют право на материнский капитал, по 5 тысяч рублей на ребенка», — заявил Путин. Мера поддержки касается детей до трех лет включительно. Предоставить россиянам социальные выплаты главой государства было поручено в ускоренном порядке.

Ранее Путин объявил следующую неделю (с 28 марта по 5 апреля) нерабочей и призвал россиян оставаться дома.

По данным на 25 марта, в России зафиксировано 666 случае заражения. Выздоровели 35 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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