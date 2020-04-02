Легенда «тюменской матрешки» продала тахометры и трактор, чтобы рассчитаться с долгами

Тюменская компания «СибНАЦ» — некогда основной разведчик недр Ямала — продала на аукционе крупную партию собственного имущества. Информация об этом опубликована на портале «Федресурс». С 4 июля 2019 года предприятие находится в процедуре банкротства.
Среди лотов, приобретенных физическими и юридическими лицами, частности, тахометры (стоимостью 21,7 и 68,8 тыс. рублей) и трактор «Беларусь» (198,3 тыс. рублей). Самым дорогим активом стала буровая установка, приобретенная за 1,5 млн рублей. Всего предприятию удалось продать несколько десятков лотов на сумму около 7,5 млн рублей.
Ранее URA.RU писало, что «СибНАЦ» для расчета с кредиторами вынужден продавать и более мелкое имущество — например, кастрюли и топоры. Общая сумма долгов компании составляет около 2,9 млрд рублей.
«СибНАЦ» стал продолжателем традиций «Главтюменьгеологии» — одной из старейших компаний на геологическом рынке «тюменской матрешки». По мнению тюменских властей, одной из причин банкротства стали изменения геологического рынка, к которым руководство предприятия оказалось не готово.