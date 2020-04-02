У российской власти вырос спрос на новых чиновников из-за кризиса

В российских органах государственной власти увеличился спрос на новых сотрудников в период кризиса, вызванного падением рубля и пандемией коронавируса, сообщила URA.RU руководитель службы исследований HeadHunter.ru Мария Игнатова. Собеседница агентства отметила, что в марте особый интерес ведомства проявляли к специалистам в области права.
«Сейчас в госсекторе не хватает людей, которые решают оперативные задачи и правовые вопросы, связанные с различными нововведениями для бизнеса. К примеру, у нас никогда не объявляли выходную неделю, и нужны люди, которые бы объяснили предпринимателям, как выплачивать зарплату, если она выпадает на этот срок, — сказала URA.RU Игнатова. — Эти специалисты транслируют принятые решения, чтобы предприниматели понимали, как им работать».
Собеседница агентства заметила, что кроме госслужащих на рынке труда активно набирают курьеров, водителей, фармацевтов и медиков (Игнатова не стала озвучить цифры роста, чтобы не опередить готовящееся к публикации исследование HeadHunter.ru). При этом, как сообщало ранее URA.RU, в целом в России количество вакансий за месяц сократилось на три-четыре процента, а число жителей, желающих найти новую работу, выросло на восемь процентов.
В России за последние сутки был зарегистрирован 771 новый случай заражения COVID-19. Всего в стране 3548 заболевших коронавирусом. Из-за пандемии федеральные власти назначили выходной неделю с 30 марта по 5 апреля, большинство регионов ввели режим самоизоляции. Чтобы минимизировать риски для бизнеса в стране вводятся различные налоговые и кредитные послабления.
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