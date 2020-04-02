У российской власти вырос спрос на новых чиновников из-за кризиса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, рука чиновника
Органы власти больше всего заинтересованы в юристахФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

В российских органах государственной власти увеличился спрос на новых сотрудников в период кризиса, вызванного падением рубля и пандемией коронавируса, сообщила URA.RU руководитель службы исследований HeadHunter.ru Мария Игнатова. Собеседница агентства отметила, что в марте особый интерес ведомства проявляли к специалистам в области права.

«Сейчас в госсекторе не хватает людей, которые решают оперативные задачи и правовые вопросы, связанные с различными нововведениями для бизнеса. К примеру, у нас никогда не объявляли выходную неделю, и нужны люди, которые бы объяснили предпринимателям, как выплачивать зарплату, если она выпадает на этот срок, — сказала URA.RU Игнатова. — Эти специалисты транслируют принятые решения, чтобы предприниматели понимали, как им работать».

Собеседница агентства заметила, что кроме госслужащих на рынке труда активно набирают курьеров, водителей, фармацевтов и медиков (Игнатова не стала озвучить цифры роста, чтобы не опередить готовящееся к публикации исследование HeadHunter.ru). При этом, как сообщало ранее URA.RU, в целом в России количество вакансий за месяц сократилось на три-четыре процента, а число жителей, желающих найти новую работу, выросло на восемь процентов.

В России за последние сутки был зарегистрирован 771 новый случай заражения COVID-19. Всего в стране 3548 заболевших коронавирусом. Из-за пандемии федеральные власти назначили выходной неделю с 30 марта по 5 апреля, большинство регионов ввели режим самоизоляции. Чтобы минимизировать риски для бизнеса в стране вводятся различные налоговые и кредитные послабления.

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Екатеринбург. Коронавирус», а также телеграм-канале «Екатеринбург. Коронавирус».

Расскажите о новости друзьям
Экономика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...