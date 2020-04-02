Из-за коронавируса Путин перевел совещания в онлайн-формат

Президент России Владимир Путин регулярно проходит тест на заражение коронавирусом. Встречи проводит только по необходимости. Большее количество переговоров переведено в формат телеконференций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Это не совсем самоизоляция. Отдельные встречи проводятся при необходимости, разумеется, с соблюдением всех предосторожностей. Президент регулярно тестируется. Тестируются также все люди, кто встречается с президентом. Совещания и другие форматы встреч президент перевел в форму телеконференций. Нерабочие встречи с отдельными людьми не исключаются», — уточнил Песков.
На прошлой неделе Путин посещал Московскую городскую клиническую больницу №40 (Коммунарка), где находятся зараженные коронавирусной инфекции. В частности, глава государства общался с главным врачом медучреждения Денисом Проценко. По информации СМИ, сегодня у Проценко диагностировали коронавирус.
По словам сотрудников больницы, состояние Проценко «нормальное», на данный момент он находится в Коммунарке, уточняет RT.
Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в Китае в конце декабря 2019 года. По последним данным, в России 3 547 случая заражения, 31 человек умер, 243 пациента выздоровели. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране прекращена работа торговых центров, отменены массовые мероприятия, школьники переведены на дистанционное обучение. Неделю с 30 марта по 3 апреля президент России Владимир Путин объявил нерабочей.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «