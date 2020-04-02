«Арктический центр добровольчества» для волонтеров открылся в Салехарде Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На Ямале начал работу новый «Арктический центр добровольчества». Площадка позволит объединить всех волонтеров, в том числе, и тех, кто сейчас помогает пожилым людям во время пандемии коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента молодежной политики и туризма.

«На Ямале большое количество волонтеров — более 15 тысяч человек. Очень много людей изъявили желание помогать в нынешних условиях [пандемии коронавируса] пожилым людям и тем, кто нуждается в постоянной заботе. В регионе — 231 добровольческое объединение», — приводят слова директора департамента Наиля Хайруллина специалисты пресс-службы.

В центре волонтеры смогут получить консультации по различным вопросам, а также средства на реализацию социальных проектов или акций. «Впервые в округе заработает программа мобильности для волонтеров с участием ямальцев в международных проектах и участием иностранцев в волонтерских миссиях на Ямале», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Возглавит новый центр бывший сотрудник окружного департамента молодежной политики Ольга Подковыркина. Ранее она была главой отдела по взаимодействию с некоммерческими организациями и системной самореализации молодежи. По ее словам, в Арктическом центре уже с нетерпением ждут старта международного проекта волонтерских миссий. «Очень важна образовательная программа с организаторами волонтерской деятельности на территории округа», — отметила Подковыркина.

Волонтерские движения на Ямале во время пандемии коронавируса активно начали поддерживать пожилых жителей региона. В ЯНАО с 1 по 5 апреля ввели режим полной самоизоляции населения. Также в регионе были подтверждены первые два случая заболевания коронавирусной инфекцией.

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