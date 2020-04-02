URA.RU запускает концерты в прямом эфире для читателей на самоизоляции

Первый гость — джазовая певица Флора Бичахчян Фото предоставлено Флорой Бичахчян

Самоизоляция заставила россиян пересмотреть привычный образ жизни. Одномоментно мы лишились многих развлечений — походов в рестораны, театры, кино, музеи и на концерты. Чтобы скрасить нашим соотечественникам пребывание дома и дать возможность отдохнуть тем, кто всю неделю работал удаленно, Tele2 и URA.RU запускают серию онлайн-концертов любимых уральских исполнителей.

Гостьей первого музыкального эфира на URA.RU станет джазовая дива Флора Бичахчян. Свои хиты она исполнит в пятницу, 3 апреля, в 18:00. Флора Бичахчян — русская Эми Уайнхаус, эксцентричная певица, обладающая взрывным голосом и харизматичной подачей в жанрах R& B, соул и джаз, советский грув и хип-хоп. Она известна экзотической внешностью и эксцентричным нравом. В начале 2020 года Флора приняла участие в вечернем шоу Ивана Урганта, шоу «Ну-ка, все вместе» на канале «Россия 1» и выступила на концерте певицы Манижи в качестве приглашенного вокалиста.

Прямые эфиры выступления будут доступны в наших социальных сетях всем жителям, независимо от того, услугами какого оператора они пользуются. Чтобы не пропустить концерт, подпишитесь на наши страницы в Facebook , « ВКонтакте» и Instagram.

Мобильный оператор Tele2 поддерживает ответственных абонентов, которые соблюдают режим самоизоляции. Помимо душевных онлайн-трансляций, оператор поощряет клиентов бонусами: за каждый день дома клиентам автоматически начисляется 1 Гб трафика. Гигабайты суммируются и действуют в течение месяца с первого дня, когда человек начинает соблюдать правила самоизоляции.

Акция «#домаподругимправилам» действует в течение недели, объявленной нерабочей — с 28 марта по 5 апреля, а начисленные гигабайты будут сохранятся 30 дней. Акция распространяется на все актуальные тарифы линейки «Мой Tele2», «Премиум» и «Везде онлайн». Гигабайты начисляются пользователю, даже если он вышел из дома в ближайшую аптеку или за продуктами, а специальные алгоритмы позволяют ежедневно обновлять список участников проекта по геолокации и автоматически начислять «заработанный» интернет-трафик.