Лукашенко допустил появление общей валюты у России и Белоруссии

Белоруссия не против введения единой валюты с Россией. Соответствующее заявление сделал глава республики Александр Лукашенко.
«Есть договор о создании Союзного государства. Ни от одного пункта договора мы не отказываемся. Мы не против единой валюты, но это должна быть нейтральная валюта, не белорусский рубль, не российский», — цитирует RT Лукашенко.
По его мнению, главный вопрос в том, кто будет управлять эмиссионным центром и где он будет расположен. Лукашенко отметил, что не хочет повторять ситуацию, когда Белоруссию «выкинули» из рублевой зоны, и страна осталась с советскими рублями.
Ранее Лукашенко заявил, что Беларуссия ожидает от интеграции с Россией проработки взаимоприемлемых решений. Лидер государства отметил, что начало интеграционных процессов позволило наполнить российско-белорусские связи более глубоким содержанием, создало преимущества для экономического и социального развития двух стран.
Накануне Белоруссия попросила у России помощь в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19. Минск направил в Москву официальный запрос с просьбой выделить тест-системы, медицинские маски, а также аппараты искусственной вентиляции легких, сообщает «Национальная служба новостей».