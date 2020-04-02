Глава Коми подал в отставку

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гапликов, гапликов сергей
Уже второй глава региона пишет заявлениеФото: Александр Рюмин/ТАСС

Еще один губернатор — глава Коми Сергей Гапликов — подал в отставку, передает ТАСС. Ранее о своем уходе с поста руководителя региона заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

«Я принял решение сложить с себя полномочия главы Республики Коми», — заявил Гапликов в видеообращении на официальном ресурсе главы республики.

Гапликов был избран главой Республики Коми 18 сентября 2016 года.

Республика Коми занимает четвертое место в России по числу заболевших коронавирусом после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Как ранее писало URA.RU, сразу пяти губернаторам грозят неприятности из-за плохой готовности регионов к борьбе с коронавирусом. По данным источников агентства, в регионах идут проверки региональных минздравов, в случае нарушений последуют жесткие меры в отношение глав субъектов. «В Ставропольском, Хабаровском, Краснодарском краях, республике Коми и Архангельской области результаты не просто удручают, а ужасают — регионы совершенно не готовы бороться с возможной эпидемией», — говорил источник URA.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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