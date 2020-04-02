Власти объяснили, как коронавирус попал в ЯНАО

В марте один из заболевших выезжал на личной машине в другой регион Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус, подтвержденный у одного из двоих заболевших в Надымском районе ЯНАО, мог быть завезен из другого региона России, а не из-за границы. Об этом 2 апреля официально заявили представители оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса в округе.

«Жители поселка Пангоды, у которых 2 апреля подтверждена коронавирусная инфекция, не покидали пределов России в марте 2020 года, — сообщил оперативный штаб. — Один из заболевших в марте выезжал в другой регион, перемещался на личном автомобиле». Выяснить, в какой именно регион выезжал заболевший, не удалось, однако по информации источников URA.RU, речь идет либо о ХМАО, либо о Тюменской области.

При этом информация местных СМИ, которые со ссылкой на жителей поселка Пангоды сообщили о том, будто заболевшие занимают руководящие посты в Медвежинском газопромысловом управлении компании «Газпром добыча Надым» официально не подтвердилась. В компании отказались от комментариев, заявив: эпидемиологическим расследованием могут заниматься только уполномоченные органы власти. «Информацию о собственных диагнозах могут раскрывать только граждане», — пояснили представители «Газпром добыча Надым».

На данный момент в регионе достоверно подтверждены два случая коронавируса, лица, контактировавшие с заболевшими сейчас обследуются врачами. В ЯНАО режим повышенной готовности по коронавирусу был введен 16 марта.

Согласно действующему режиму общей самоизоляции, жителям ЯНАО, отправленным на выходные, не следует покидать свои жилища, за исключением выхода за покупкой лекарств, продуктов и товаров первой необходимости. Также можно выгуливать животных в радиусе 100 метров от дома и выносить мусор.