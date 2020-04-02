Интернет заполонили мемы о карантине. Почему россияне смеются над пандемией коронавируса. ФОТО

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Тягу к юмору в разгар пандемии психологи объясняют защитной реакциейФото: соцсети
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Коронавирус COVID-19

Решение президента РФ Владимира Путина продлить режим самоизоляции до 1 мая вызвало оживленную реакцию россиян. В социальных сетях уже несколько дней шутят о коронавирусе и карантине, и теперь пользователи запустили новую волну ироничных мемов. URA.RU собрало лучшие из них и выяснило, почему в разгар пандемии люди начали смеяться и шутить.

На тревогу и панику человеческий мозг обычно реагирует тягой к черному юмору и иронии, сказал заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ, член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Асмолов. «Лет 10 назад мы установили следующую закономерность: приходит беда — и происходит резкий выброс, как лавы из вулкана, черного юмора. И чем более кризисная ситуация, тем больше черный юмор вырывается из недр нашего сознания. За этим стоит реакция освобождения, очищения, совладания с кризисом», — подчеркнул он.

Общественное сознание всегда меняется под воздействием кризисов, отметил первый замглавы Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Михаил Черныш. По его словам, мышление россиян уже перестраивается, но пока заметны лишь первые признаки. Один из них — тяга к юмору, которая является защитной реакцией. «Вспомните, во времена застоя было очень много анекдотов, в которых высмеивались и власти, и существующий социальный порядок, и нормы производства. Люди сочиняли анекдоты по любому поводу. Ирония — это традиционная реакция на кризис», — пояснил социолог.

Оба эксперта сошлись во мнении, что юмор помогает людям не только защищаться от тревоги, но и справляться с ней. Поэтому в нашей новой подборке — лучшие мемы о самоизоляции и коронавирусе.

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