Увеличилось количество погибших в ночном пожаре в доме на улице Омской, 91. В больнице скончалась 36-летняя жительница дома Татьяна Пешкун.
«Женщина действительно скончалась. Врачи несколько часов боролись за ее спасение, но оказались бессильны — ожоги оказались несовместимы с жизнью», — сообщили URA.RU в Управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга.
Ранее URA.RU сообщало, что ночью загорелся деревянный двухэтажный дом на улице Омская, 91, построенный в 1932 году. 10 человек были эвакуированы, семь сгорели заживо в доме, их тела были найдены в постелях, люди уже спали. Тятьяна Пешкун в тяжелом состоянии была госпитализирована, но вскоре умерла. В СКР возбуждено уголовное дело по статьям «убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом» и «умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога». Полицейские составляют словесный портрет подозреваемого в поджоге. По предварительным данным, неизвестный облил дверь в подъезд горючей жидкостью и поджог. В офис екатеринбургской компании «Фортис», которая строит жилой комплекс рядом с домом на улице Омской, 91, уже пришли следователи СКР.